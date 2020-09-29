Стало известно, как будет выглядеть Московская площадь в Кемерове. Фото: zakupki.gov.ru

Стало известно, как будет выглядеть Московская площадь в Кемерове. Ее планируется построить к концу июня 2021 года, к 300-летию Кузбасса.

На сайте госзакупок опубликована проектная документация с изображением Московской площади, которая появится на левом берегу города, на пересечении улицы Терешковой и Притомского проспекта.

Площадь планируется построить к концу июня 2021 года. Фото: zakupki.gov.ru

«Проект предусматривает строительство трех именных аркад по периметру ограждения проектируемой площади, на входах, выходах. У каждой аркады запроектированы встроенно-пристроенные контрольно-пропускные пункты (КПП). Аркада № 1 находится у главного входа на площадь со стороны Притомского проспекта, с обеих сторон аркады расположены КПП № 1 и КПП № 2. Аркада № 2 с КПП № 3 находится в северо-западной части площади. Аркада № 3 с КПП № 4 находится в восточной части площади», - говорится в технической документации.

Напомним, что на строительство Московской площади, по последним данным, планируется потратить 1,3 миллиарда рублей. В рамках первого этапа проекта будут возведены площадь для проведения массовых мероприятий, сцена и контрольно-пропускной пункт.

В строительство площади запланировано вложить 1,3 миллиарда рублей. Фото: zakupki.gov.ru

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