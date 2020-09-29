С 1 октября в Кузбассе отменяется ряд электричек. Фото: АО Кузбасс Пригород

В Кузбассе с 1 октября меняется график движения электрическ. В частности, отменяется ряд маршрутов в связи с окончанием летнего сезона.

Как рассказали в АО «Кузбасс Пригород», отменяется ряд пригородных электропоездов на Кемеровском, Томском, Тайгинском, Беловском и Новокузнецком направлениях.

На Кемеровском направлении с 1 октября отменяется движение поездов №6169/6170, №6175/6176 сообщением Кемерово – Плотниково – Кемерово.

На Тайгинском и Томском направлениях отменяется движение поездов №6998/6997 сообщением Томск-2 – Асино – Томск-2; №6084 и №6090 сообщением Тайга – Томск-1, №6085 сообщением Томск-2 – Тайга, №6086 и №6092 сообщением Басандайка – Томск-2, а также №6089 и №6083 сообщением Томск-1 – Басандайка.

На Новокузнецком направлении отменяются пригородные поезда №6904, №6905, №6906 сообщением Новокузнецк – Томусинская – Новокузнецк. С 1 октября назначается пригородный поезд №6905 сообщением Полосухино – Новокузнецк, который будет курсировать по будним дням.

Со 2 октября отменяется движение поездов №6938/6937 и №6940/6939 сообщением Белово – Бочаты – Белово.

На Новокузнецком направлении отменяется движение пригородных поездов №6256/6255 сообщением Новокузнецк – Ерунаково, №6260/6259 сообщением Ерунаково – Новокузнецк, №6268/6267 сообщением Новокузнецк – Ерунаково, №6270/6269 сообщением Ерунаково – Новокузнецк. Со 2 октября назначается курсирование пригородного поезда №6256 сообщением Новокузнецк – Полосухино, который будет курсировать ежедневно.

На Кемеровском направлении со 2 октября отменяется движение пригородных поездов №6167/6168 сообщением Кемерово – Шишино – Кемерово и №6177/6178 сообщением Кемерово – Шишино – Кемерово.