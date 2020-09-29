В Кузбассе трое приемных детей сбежали из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе трое приемных детей сбежали из дома. Подростки уехали на мотоцикле.

В Таштагольском районе в понедельник, 28 сентября, из дома сбежали трое детей в возрасте от 9 до 16 лет. Для побега они взяли мотоцикл.

Как сообщили в администрации района, инцидент произошел в поселке Базанча. Пропажу троих сыновей обнаружили приемные родители.

- Найдены 28 сентября, в 15.20, в поселке Шерегеш, - сообщили о результатах поиска власти.