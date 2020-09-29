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Дикие животные искусали 83 кузбассовца

Всего же за восемь месяцев 2020 года звери покусали 5914 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Дикие животные искусали 83 кузбассовцев

Дикие животные искусали 83 кузбассовцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Укус домашнего животного чаще всего заканчивается зеленкой и обидой на зверя. А вот если человека покусает дикое животное, он может заболеть бешенством.

Ежедневно к врачам обращаются жители региона, которых покусали животные. Так, только за восемь месяцев текущего года укусы получили 5914 человек.

- Среди обратившихся - 2022 ребенка в возрасте до 17 лет. От диких животных пострадали 83 человека, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что особенно опасны бездомные кошки и собаки, волки, лисицы, песцы, енотовидные собаки, шакалы, а также кровососущие и насекомоядные летучие мыши. Все они могут быть переносчиками бешенства. Заражение происходит при укусе больным животным, после чего появляется боль в месте укуса, тошнота, рвота. Больные теряют сон, испытывают чувство беспокойства, страха, появляется боязнь воды, а потом наступает паралич дыхательной мускулатуры. Обычно смерть наступает на 4-6-е сутки от начала заболевания.

Предупредить болезнь можно, поставив прививку.

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