Дикие животные искусали 83 кузбассовца

Дикие животные искусали 83 кузбассовцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Укус домашнего животного чаще всего заканчивается зеленкой и обидой на зверя. А вот если человека покусает дикое животное, он может заболеть бешенством.

Ежедневно к врачам обращаются жители региона, которых покусали животные. Так, только за восемь месяцев текущего года укусы получили 5914 человек.

- Среди обратившихся - 2022 ребенка в возрасте до 17 лет. От диких животных пострадали 83 человека, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что особенно опасны бездомные кошки и собаки, волки, лисицы, песцы, енотовидные собаки, шакалы, а также кровососущие и насекомоядные летучие мыши. Все они могут быть переносчиками бешенства. Заражение происходит при укусе больным животным, после чего появляется боль в месте укуса, тошнота, рвота. Больные теряют сон, испытывают чувство беспокойства, страха, появляется боязнь воды, а потом наступает паралич дыхательной мускулатуры. Обычно смерть наступает на 4-6-е сутки от начала заболевания.

Предупредить болезнь можно, поставив прививку.