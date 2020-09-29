Сергей Цивилев рассказал о будущем общественного транспорта в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Глава региона Сергей Цивилев рассказал о том, что в скором времени общественный транспорт Кузбасса не просто обносится, но и претерпит серьезные изменения.

Так, к 2021 году больше 60 процентов автобусов в регионе заменят на новый современный транспорт. Благодаря этому каждая поездка для пассажиров будет комфортной и быстрой.

- Через семь лет мы планируем перейти на электрический общественный транспорт. Точнее мы понимаем, что одним махом заменить весь общественный транспорт электрическим не удастся, и надеемся, что через семь лет количество газомоторного и электрического транспорта у нас в регионе сравняется, а потом электротранспорт и вовсе вытеснит газомоторный, - приводит слова Сергея Цивилева «Интерфакс».

Для того, чтобы электротранспорт в Кузбассе развивался, в начале 2020 года владельцев всех видов такого транспорта освободили от налогов, а к заправочным станциям теперь предъявляют требования не только по заправке бензином, дизелем и газом, но и электричеством.

Также губернатор отметил, что современные автобусы, которые придут на место нынешним, производятся на таких предприятиях, как КАМАЗ, Волгабас, ЛиАЗ и других.

- Для этого проводились открытые конкурсы по закупке. Закупает правительство области, потом будет распределять автобусы в города Кузбасса, - добавил губернатор.