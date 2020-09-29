В «Томской писанице» прошел фестиваль «Спело лето»

«Спело Лето» — это место теплых встреч, хороших знакомств, взаимный обмен рецептами и сельскохозяйственными советами. Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Томская Писаница»

19 и 20 сентября в музее-заповеднике «Томская писаница» прошла выставка достижений народного хозяйства «Спело лето». Размах получился всесибирский: в гости приехали садоводы-любители, собственники фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели.

В первый день прошла вкусная дегустация фермерской и пищевой продукции. Особенно понравилось всем разнообразие блюд из сосновой шишки: варенье, пастила, сиропы и даже соус для мяса. От разнообразия сортов меда кузбасских пчеловодов разбегались глаза - цветочный, липовый, гречишный.

Традиционно прошел конкурс на звание «Самое вкусное варенье Сибири» сразу по нескольким категориям: составу, пользе и оригинальности рецепта. Среди овощеводов тоже определили лучших, конечно же, по весу представленных достижений.

Во второй день выставки был проведен кулинарный поединок. Победителем стали самые быстрые семейные команды, которые нажарили стопку из блинов, оладий и драников выше всех. «Полевая кухня» была развернута с использованием финских свечей - расщепленных бревен, внутри которых разводится огонь. Справились с заданием все и за это получили сертификаты от партнера праздника.

Все два дня посетителей музея радовали множественные фотозоны осенней и урожайной тематики. В следующем году событие планируется повторить.