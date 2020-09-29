ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах Фото: Тимур ХАНОВ

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах. Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной ДТП.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится дождливая погода, возможны мокрый снег, туман и ночные заморозки. Все это негативно влияет на дорожную обстановку. Так, в дождь существенно ухудшается видимость для водителя, а у автомобиля на мокрой дороге снижается сцепление шин с дорогой, что создает определенные трудности при выполнении маневров, увеличивает тормозной путь.

-Не меньшую опасность таят в себе лужи на проезжей части. Они не только могут скрывать углубления, есть еще более опасное явление, так называемое, аквапланирование. При достаточно высокой скорости и большой толщине водяной пленки в зоне контакта шин с дорогой появляется водяной клин, который отрывает колеса автомобиля от покрытия. – рассказали в ведомстве. - По этой причине автомобиль даже на прямых участках может оказаться на встречной полосе движения, а на поворотах съехать с проезжей части.

Чтобы не стать инициатором ДТП, нужно максимально снизить скорость и увеличить интервал и дистанцию. Пешеходам же не стоит закрывать обзор дороги зонтами и капюшонами, а на проезжую часть ступать в том случае, если переход безопасен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео первого снега в Кемерове

Появилось видео первого снега в Кемерове. Он выпал днем 29 сентября. (подробности)

Первый снег выпал в Кемерове

В Кемерове во вторник, 29 сентября, выпал первый снег. Об этом сообщили очевидцы.(подробности)

В Кузбасс придут морозы до -7 градусов

В Кузбасс идут морозы до -7 градусов, сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра. Тепло на этой неделе окончательно покинет регион. (подробности)

Синоптики рассказали о погоде в октябре в Кузбассе

Синоптики Гидрометцентра России составили прогноз погоды на предстоящие месяцы в разных регионах страны. В том числе они рассказали, какая погода ждет жителей Кузбасса в октябре. (подробности)

Юг Кузбасса засыпало снегом

На юг Кузбасса пришла настоящая зима - здесь выпал снег. Толщина снежного покрова, судя по кадрам, составляет несколько сантиметров. (подробности)