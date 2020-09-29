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ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах

Причиной возможных ДТП могут стать погодные явления
Мария КОЛОСОВА
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ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах

Фото: Тимур ХАНОВ

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах. Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной ДТП.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится дождливая погода, возможны мокрый снег, туман и ночные заморозки. Все это негативно влияет на дорожную обстановку. Так, в дождь существенно ухудшается видимость для водителя, а у автомобиля на мокрой дороге снижается сцепление шин с дорогой, что создает определенные трудности при выполнении маневров, увеличивает тормозной путь.

-Не меньшую опасность таят в себе лужи на проезжей части. Они не только могут скрывать углубления, есть еще более опасное явление, так называемое, аквапланирование. При достаточно высокой скорости и большой толщине водяной пленки в зоне контакта шин с дорогой появляется водяной клин, который отрывает колеса автомобиля от покрытия. – рассказали в ведомстве. - По этой причине автомобиль даже на прямых участках может оказаться на встречной полосе движения, а на поворотах съехать с проезжей части.

Чтобы не стать инициатором ДТП, нужно максимально снизить скорость и увеличить интервал и дистанцию. Пешеходам же не стоит закрывать обзор дороги зонтами и капюшонами, а на проезжую часть ступать в том случае, если переход безопасен.

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