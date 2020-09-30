Снова антирекорд: за сутки в Кузбассе выявили 162 новых случая коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе за минувшие сутки выявлены 162 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 10 004 человек.

Как рассказали в оперативном штабе области, за прошедшие сутки также выписались 124 человека - их тесты показали отрицательные результаты. Общее число людей, которые смогли побороть опасную инфекцию, достигло 7133 с середины марта.

К сожалению, снова пополнилась печальная статистика - трое пациентов скончались. У жителя Мариинска 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также пневмония развилась у мужчины 1957 года рождения из Крапивинского района. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1959 года рождения из Кемерова тоже двусторонняя полисегментарная пневмония протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Таким образом, сейчас общее число умерших достигло 110 человек.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса находится 2761 больной коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 2684 человека.

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