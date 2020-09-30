Кемеровчанам перегородили пешеходный переход на проспекте Шахтеров. Фото: Кузбасс Онлайн

Жителям Кемерова перегородили пешеходный переход на главной транспортной артерии Рудничного района - проспекте Шахтеров. Горожане недоумевают, зачем в этом месте нужно было делать ограждение.

К городским властям обратилась одна из жительниц через информационную платформу «Кузбасс Онлайн». Женщина спрашивает, зачем было установлено ограждение на пешеходном переходе напротив здания Рудничного районного суда.

- По информации МБУ «ЦОДД», на указанном перекрестке неоднократно совершались ДТП. В связи с этим комиссионно принято решение о демонтаже перехода через проспект Шахтеров напротив здания № 33, - объяснили женщине в администрации города.

Отмечается, что сейчас переход через проспект Шахтеров между домами № 24 и № 33 возможно совершить по регулируемому пешеходному переходу между домами № 22 и № 31, затем к дому № 33.