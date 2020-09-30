Сергей Цивилев повысил разрешенную скорость на автобане Кемерово - Новокузнецк. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Сергей Цивилев повысил разрешенную скорость движения транспорта на автобане Кемерово – Новокузнецк. Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене правительства области 29 сентября.

В документе отмечается, что повышение разрешенной скорости обусловлено необходимостью более эффективно использовать транспортные характеристики дороги.

- Разрешить движение мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн на автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области — Кузбасса Кемерово — Новокузнецк (за исключением развязок): со скоростью 110 км/ч на участке км 0+900 — км 6+361, обозначенном знаком 5.3, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с такой скоростью; со скоростью 130 км/ч на участке км 6+361 — 67+428, обозначенном знаком 5.1, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с такой скоростью; со скоростью 110 км/ч на участке км 67+428 — км 188+677 (правая проезжая часть) и км 67+428 — км 189+293 (левая проезжая часть), обозначенном знаком 5.3, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с такой скоростью, — говорится в документе.

Прежнее распоряжение о допустимой скорости на отдельных участках дороги признано утратившим силу.