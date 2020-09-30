Мэр Кемерова Илья Середюк показал тизер фильма о Вере Волошиной. Фото: кадр фильма

Мэр Кемерова Илья Середюк показал тизер фильма о кемеровчанке Вере Волошиной. 30 сентября отмечается 101 год со дня ее рождения.

В областном центре ведется работа над фильмом с рабочим названием «Так хочется жить!» Вере Володиной. История показывает необыкновенно волевого человека, глубокое чувство патриотизма и трогательную первую любовь, разрушенную войной. Это история о подвиге молодой девушки, подруге Зое Космодемьянской, гибель которой также чудовищна. О Вере Даниловне почти никому не было известно, правду открыли лишь в конце 50-х годов. В 1994 году ей было присвоено звание Героя России.

Над фильмом трудится большая творческая группа - это знатоки истории, люди, занимающиеся исследованием биографии Веры Волошиной, специалисты музеев, кемеровчане, знавшие маму Веры Клавдию Лукьяновну. Проект получил финансирование Фонда президентских грантов, выиграв в конкурсе. Также были выделены средства из городского бюджета. Планируется, что фильм будет состоять из двух частей - художественной и документальной, рассказывающей об увековечении памяти Героя России Веры Волошиной.

- Работа над проектом будет завершена к 9 мая следующего года, - сообщил глава города Илья Середюк.