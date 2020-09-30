Военный суд признал кузбассовца виновным в финансировании терроризма Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Кузбасса виновным в финансировании терроризма. Мужчину отправят в колонию строгого режима.

В январе 2018 года житель Белова по своей инициативе перечислял деньги боевикам международной террористической организации в Сирийской Арабской Республике «Исламское государство» (исламистская террористическая организация, запрещенная на территории РФ. - Ред.). Они были предназначены для ресурсного обеспечения террористической деятельности. Данный факт выявили сотрудники кузбасского УФСБ.

- Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное по статье «Содействие террористической деятельности».

Решением суда житель города Белово признан виновным в совершении преступления и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили подробности в ведомстве.

Апелляционный военный суд, рассмотрев жалобу молодого человека, оставил приговор без изменения.