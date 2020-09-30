В Кузбассе женщина прижигала малолетних дочерей сигаретой Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Кузбассе будут судить мать двух малолетних детей - пяти и шести лет. За незначительные провинности женщина избивала дочерей, а также прижигала сигаретой.

Вопиющая история произошла в Топках весной этого года. Как установили следователи, 40-летняя женщина систематически издевалась над маленькими дочками пяти и шести лет. За незначительные провинности в отношении детей в ход шло физическое насилие. Также однажды девочки пожаловались матери на неизвестную сыпь на теле, и вместо того, чтобы отвести детей в больницу, женщина просто прижгла высыпания тлеющей сигаретой.

- Необходимо отметить, что женщина злоупотребляла спиртными напитками. Так, находясь в гостях в компании малознакомых людей, она в течение нескольких дней распивала спиртное, дети в это время находились в этом же доме, но были без присмотра взрослых, а затем обвиняемая, оставив детей, ушла из жилища, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Полицию вызвали хозяева жилища, с которыми остались чужие дети. Девочек изъяли и поместили в социальное учреждение. Со следствием нерадивая мать сотрудничала и признала вину. Сейчас все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.