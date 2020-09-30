В Кемерове инспекторы ГИБДД помогли спасти женщину с инсультом. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кемерове инспекторы ГИБДД помогли спасти жизнь женщине с инсультом. Счет в экстренной ситуации шел буквально на минуты.

Накануне около 12.30 к экипажу дорожно-патрульной службы обратился мужчина и попросил о помощи. Он пояснил, что его бабушке стало плохо и она потеряла сознание. Доставить пожилую женщину, проживавшую в пригородном поселке, в больницу мужчина решил самостоятельно – у пенсионерки были признаки инсульта и действовать нужно было быстро.

Старший лейтенант полиции Алексей Милованов и младший сержант полиции Антон Канафеев, включив проблесковые маячки и сирену, сопроводили машину до больницы. В пути они предупредили врачей об экстренной ситуации.

-Хочу выразить благодарность 03 экипажу ДПС в лице Милованова Алексея и Канафеева Антона за помощь в спасении человеческой жизни. Сотрудники ДПС сопроводили нас до самой больницы. Благодаря молниеносной реакции и оперативности действий, страшного удалось избежать, и уже в больнице бабушка пришла в сознание, - написал в сосетях кемеровчанин Александр Рудаков.

Сейчас руководством УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области решается вопрос о поощрении автоинспекторов.