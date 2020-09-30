В небе над Кемеровом заметили необычное природное явление Фото: Екатерина БОРМОТОВА

В небе над Кемеровом горожане заметили необычное природное явление. Фотографию прислала в редакцию «Комсомольской правды» - Кемерово» одна из читательниц.

Природным явлением оказалось гало. Оно напоминает собой ореол, образовавшийся вокруг солнца. Снимок был сделан 30 сентября в районе Металлплощадки в 17.00.

Как отмечают синоптики, гало вызвано преломлением лучей света в перистых облаках. Его вид зависит от формы ледяных кристаллов, в которых происходит преломление света. Обычно гало возникает при сильном морозе, отмечают специалисты, однако оптическое явление можно наблюдать не только зимой, но и в другие времена года.

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