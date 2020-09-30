Несколько районов остались без тепла из-за аварии в Анжеро-Судженске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за крупной коммунальной аварии без тепла остались несколько районов Анжеро-Судженска. Об этом сообщил мэр города Александр Рыбалко.

Авария произошла в среду, 30 сентября. Как написал в своем официальном аккаунте в соцсетях глава , в результате повреждения водовода холодного водоснабжения, питающего котельную №25, без подачи тепла оказались многоквартирные дома в Восточном районе, Новой колонии, в поселке Красная горка и в районе химпоселка. Он отметил, что ориентировочно на восстановление теплоснабжения понадобится пять-шесть часов.

«Обращаю ваше внимание! В случае, если после восстановления теплоснабжения батареи не станут горячими, необходимо обратиться в свою управляющую компанию для развоздушивания», - отметил Александр Рыбалко.