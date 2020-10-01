Кемеровчанка лишила свою подругу кафе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из жительниц Кемерова взяла у своей знакомой в долг 750 тысяч рублей. Именно этот поступок стал концом дружбы между женщинами.

Подруги договорились, что кредитор получит обратно и весь долг, и проценты за пользование деньгами. В течение года горожанка исправно частями возвращала взятые деньги. Однако через год она не только перестала выполнять обязательства перед знакомой, но и без ее согласия продлила срок займа. Все требования вернуть деньги она игнорировала. Тогда кредитор обратилась за помощью в суд.

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов ознакомили должницу с материалами, назвали сроки для добровольного исполнения и объяснили, что будет, если женщина не выполнит законные требования. Однако она все равно не вернула деньги. Тогда горожанке ограничили право на выезд за пределы Российской Федерации, обратили взыскание на средства, находящиеся в банке. А позже приставы установили, что кемеровчанке принадлежит помещение кафе площадью 132 квадратных метра. Кафе арестовали, его предварительная стоимость составила один миллион рублей. Сумма же долга - 865 тысяч рублей.

- Теперь у женщины есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.