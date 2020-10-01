Автомобилист сбил пешехода и врезался в иномарку в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Утром 1 октября в Кемерове произошло ДТП, в котором пострадала 44-летняя женщина.

Снимки с последствиями дорожно-транспортного происшествия очевидцы выложили в социальных сетях. На снимках видно, как рядом с пешеходным переходом лежит человек, а в стороне стоит автомобиль.

В отделе пропаганды кемеровской Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП, а также сообщили некоторые детали происшествия. Как оказалось, оно случилось на бульваре Строителей около 7.50.

- Водитель автомобиля Chevrolet двигался по бульвару Строителей со стороны проспекта Ленина в сторону проспекта Химиков. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу. После этого автомобиль совершил наезд на припаркованный Nissan, - рассказали в ведомстве.

Автомобилист сначала сбил женщину, а потом врезался в припаркованный автомобиль. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

44-летняя женщина-пешеход получила травмы, врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливают специалисты.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными на дороге, особенно в зоне пешеходных переходов. Пешеходам, в свою очередь, также следует сначала убедиться, что водители видят их и пропускают, и лишь после этого переходить дорогу.