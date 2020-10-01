Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число умерших пациентов с коронавирусом вновь выросло за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, еще три человека с этим опасным заболеванием скончались.

Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, на утро 1 октября в регионе умерли еще пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Теперь общее число заболевших составляет 113 человек

У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

Всего же за минувшие сутки число заболевших выросло на 167 человек и достигло 10171. Одновременно с этим выросло и число выздоровевших: число прошедших курс лечения и выписанных из больниц достигло 7315 человек, при этом о последних 182 случаях выздоровления стало известно утром 1 октября.