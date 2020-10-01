Снова антирекорд: В Кузбассе выявлено еще 167 случаев коронавируса за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки выявлены 169 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 10 171 человека

Как рассказали в оперативном штабе области, за прошедшие сутки также выписались 182 человека - их тесты показали отрицательные результаты. Общее число людей, которые смогли побороть опасную инфекцию, достигло 7315 с середины марта.

К сожалению, снова пополнилась печальная статистика - трое пациентов скончались. Скончались три пациента. У мужчины 1940 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1952 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1972 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Таким образом, сейчас общее число умерших достигло 113 человек.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса находится 2743 больной коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 2531 человека.