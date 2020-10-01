В каком городе Кузбасса больше всего новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Кузбассе еще 167 человек заболели коронавирусом. Почти четверть всех новых случаев приходится на один город.

Лидером по числу новых заболевших коронавирусом на утро 1 октября стал Новокузнецк. Здесь заболевание выявили сразу у 40 человек. В общей сложности с начала пандемии здесь заболели 2046 человек. В Новокузнецком муниципальном районе – еще трое заболевших.

На втором месте по числу новых заболевших – Междуреченск. Здесь за сутки диагноз подтвердился у 33 пациентов. С начала марта здесь заболели всего 1250 пациентов.

В Кемерове врачи диагностировали коронавирус у 25 человек. Общее число заболевших – 2330 человек. В Кемеровском муниципальном округе два новых заболевших.

В Ленинске-Кузнецком 13 новых случаев заболевания, а в Прокопьевске – 12. В Белове заболели девять жителей города, а в Беловском муниципальном районе – четверо.

По семь человек заразились коронавирусом в Киселевске и Осинниках, еще четверо – в Мысках. В Топкинском муниципальном округе – двое заболевших.

По одному пациенту с коронавирусом выявили медики в Тайге, Гурьевском, Крапивинском, Промышленновском и Яшкинском муниципальных округах.