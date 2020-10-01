Цифровая экосистема Россельхозбанка вышла в финал международного конкурса Eye on Innovation Award

Экосистема Россельхозбанка «Свое Фермерство» для цифровизации малых и средних крестьянских хозяйств вошла в шорт-лист финалистов конкурса инноваций Eye on Innovation Award в номинации «Финансовые сервисы 2020». За последние четыре года это первый случай появления российской компании в финале этой престижной международной премии.

На победу в конкурсе, учрежденном известной консалтинговой компанией Gartner, номинирована цифровая экосистема для предприятий АПК, разработанная Россельхозбанком. Ее задача – способствовать IT-трансформации микро-, малых и средних предприятий агросектора. Платформа объединяет именно те цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

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