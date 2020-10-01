Новокузнечанку с мужской сумкой вывели из ТЦ под охраной Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница города Новокузнецка отправилась в торговый центр, чтобы вернуться оттуда с подарками. За подарки платить она не собиралась.

Вечером в один из торговых центров, расположенных на улице Тольятти в Новокузнецке, зашла 39-летняя новокузнечанка. Женщина заглянула в обувной отдел, выбрала там женские ботинки, а также мужскую сумку и направилась к выходу. При этом платить за товар горожанка не собиралась. Продавцы заметили, что женщина пытается вынести вещи из магазина и напомнили о необходимости оплачивать покупки. Та тут же попыталась скрыться, но была остановлена.

Вскоре по тревожному сигналу на место ЧП прибыл экипаж Росгвардии. Гвардейцы задержали злоумышленницу. Теперь с ней будут разбираться сотрудники правоохранительных органов. На данный момент известно, что ранее женщина не была судима. Однако в будущем может лишиться свободы на срок до 10 лет.