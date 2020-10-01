В Новокузнецке неизвестные подделали подписи жильцов при выборе УК Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новокузнецке неизвестные лица подделали подписи жильцов в протоколе общего собрания, который оформлялся при выборе управляющей компании. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Центрального района города провела проверку после обращения одной из обслуживающих организаций на предмет соблюдения жилищного законодательства и выявила нарушения.

Как было установлено, в июне 2019 года проводилось общее собрание собственников дома по улицы Транспортной в заочной форме. По его результатам было принято решение о выборе управляющей организации и оформлено соответствующим протоколом.

- Проверка показала, что некоторые жители дома фактически участия не принимали, подписи в реестре от их имени выполнены неустановленными лицами, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры - Таким образом, решение общего собрания было подделано и использовано для выбора управляющей организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело за использование заведомо поддельного официального документа. Его расследование находится на контроле прокуратуры.