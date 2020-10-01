Будет жарче: синоптики уточнили прогноз на выходные в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Выходные в Кузбассе обещают быть теплыми и без существенных осадков. Впрочем, местами возможны дожди и мокрый снег.

В ночь на пятницу, 2 октября, столбики термометров на территории Кузбасса опустятся от +3 до -2 градусов, а при прояснении - и до -7. Местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Но уже днем воздух прогреется до +5… +10. Также ожидается северо-западный с переходом на юго-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Ночь на субботу, 3 октября, будет теплее: 0… +5, а местами столбики термометров опустятся до -5. Порывы юго-западного ветра могут достигать 13 метров в секунду. Ночью местами возможен небольшой дождь и мокрый снег, а днем - без существенных осадков. При этом днем в субботу воздух прогреется до +7… +12 градусов.

Ночь на воскресенье, 4 октября, будет такой же, как и предыдущая. Сохранится порывистый ветер, а также небольшие дожди по северу региона. Днем воздух прогреется до +9… +14.

В ночь на понедельник, 5 октября, опять похолодает. По области будет преобладать температура -2… +3 градуса, местами - до -7. Днем также ожидается меньше тепла - лишь +3… +8. Впрочем, по югу сохранится хорошая погода: здесь столбики термометров будут доходить до отметки +13 градусов. Ветер сменит направление на западное, а его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

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