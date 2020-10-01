Более 4 миллионов клиентов Россельхозбанк приняли участие в акции по восстановлению сибирской тайги

Россельхозбанк (РСХБ) совместно с платежной системой MasterCard весной 2021 года высадят в Сибирской тайге 30 тысяч саженцев кедра. Мероприятие станет финалом совместной акции «Поставьте на карту спасение леса», в которой приняли участие более 4 125 728 клиентов банка.

В рамках акции с каждой покупки от 500 рублей по картам РСХБ системы MasterCard 5 рублей отчислялись в фонд на восстановление леса Сибири. По итогам акции были закуплены саженцы кедра, выращенные из семян в лесных питомниках. Сорт саженцев был подобран специально под природно-климатические условия тайги. До момента высадки они будут храниться в специальных условиях местных питомников до момента весенней высадки

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