Голубоглазого мужчину с плохой репутацией разыскивают в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Один из жителей Новокузнецка совершил нехороший поступок и теперь скрывается от сотрудников полиции. Чтобы отыскать подозреваемого в преступлении, стражи порядка просят помощи у жителей региона.

30-летнего новокузнечанина Евгения Разумова подозревают в совершении кражи. В настоящее время его разыскивают сотрудники уголовного розыска новокузнецкой полиции.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые.

Если вам известно, где в настоящее время может находиться Евгений Разумов, сообщите об этом сотрудникам полиции на условиях анонимности.

Сделать это можно по телефонам: 8 (384-3) 574-455 или 02 (102 - с мобильного телефона).