С утра пораньше в Кузбассе завоют сирены Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

2 октября Кузбасс присоединится к Всероссийской тренировке по гражданской обороне. А это значит, что в регионе будет проходить внеплановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Среди прочих мероприятий, которые намечены на время проведения Всероссийской масштабной тренировки по гражданской обороне - а это и смотр техники, и отработка действий при ликвидации ЧС, и приведение в порядок защитных сооружений - будет проводиться проверка систем оповещения. Это значит, что с 10.30 до 11.30 во всех городах и территориях несколько раз будут включать электросирены.

- После каждого запуска электросирен будет произведен перехват вещания радио-, ТВ-каналов, проводного вещания для доведения речевой информации по проводимой проверке до населения города, - сообщает пресс-служба УЗНТ города Новокузнецка.

В свою очередь, в пресс-службе администрации города Кемерово всех призвали соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

- Выполнение таких мероприятий позволит повысить уровень подготовки населения, руководящего состава и сил гражданской обороны к действиям при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - отметили в пресс-службе администрации областного центра.