В КузГТУ назначен новый исполняющий обязанности ректора. ФОТО: пресс-служба КузГТУ

В КузГТУ – кадровые перестановки. На место ушедшего в отставку Андрея Кречетова назначен новый исполняющий обязанности ректора.

На место временно исполняющего обязанности ректора Кузбасского государственного технического университета имени Горбачева назначен Алексей Яковлев. Об этом сообщает пресс-служба КузГТУ, ссылаясь на приказ министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Алексей Яковлев является доцентом, кандидатом физико-математических наук. Он окончил ТПУ по специальности «Экспериментальная ядерная физика и физика плазмы» в 1994 году, а с 2017 года являлся директором Инженерной школы новых производственных технологий.

Напомним, ранее стало известно о том, что Андрей Кречетов покинул пост ректора КузГТУ.

- Ректор КузГТУ Андрей Кречетов освобожден от исполнения обязанностей по собственной инициативе, - сообщает пресс-служба университета..

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