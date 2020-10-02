В Новокузнецке исчезнет часть автобусных маршрутов со 2 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новокузнецке со 2 октября исчезнет часть автобусных маршрутов. Это связано со сменой сезона.

Городской общественный транспорт, который перевозил дачников и садоводов, заканчивает сезонную работу и переходит на зимнее расписание. Со 2 октября прекратят свою работу городские маршруты № 6,12,19 и пригородные сезонные маршруты № 111, 112, 181, 183, 185, 187, 165С.

Маршрут №13 «Абашево- 5-я ферма» свое движение будет осуществлять до остановки «5-я ферма». На шести круглогодичных маршрутах №№ 24 «ВГСЧ - Дом творчества», 103 «Новокузнецк – Шорохово», 104с «Новокузнецк – Красулино», 107с «Новокузнецк – Металлург», 156 «Новокузнецк – Таргай», 162 «Новокузнецк – Костенково» уменьшится количество рейсов. Маршрут №51 «Вокзал - Школа№23/Сады Редаково» свою работу будет осуществлять до остановки «Школа№23», дополнительно будут отменены рейсы, проходящие через остановку «ТЦ Заря».

-Сезонные маршруты традиционно выходят на линию с 1 мая и работают до 1 октября включительно. На это время общественный транспорт переходит на летнее расписание. После окончания летнего сезона увеличится выпуск на муниципальных маршрутах Новоильинского направления, обслуживаемых ОАО «ПАТП №4», - отметили в управлении транспорта и связи Новокузнецка.