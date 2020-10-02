Правительство России поможет кузбасскому городу отремонтировать ветхие объекты ЖКХ Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство России выделит кузбасскому городу деньги на модернизацию ветхих коммунальных объектов. Он вошел в пилотную программу помощи малым городам.

В четверг, 1 октября, стало известно, что кабмин выделит почти 1,2 миллиарда рублей на четыре пилотных проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60 процентов.

-Сегодня на правительстве РФ по четырем пилотным проектам принято решение о выделении денежных средств в объеме 1 миллиард 190 миллионов рублей, - цитирует ТАСС главу Минстроя Владимира Якушева, выступавшего на Всероссийском водном конгрессе.

Изначально среди предлагаемых пилотных проектов было пять городов, оставили четыре – это Орск (Оренбургская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл) и Белово (Кемеровская область).

Средства поддержки из федерального бюджета, перечисленные в города, поступят через выбранного правительством РФ оператора и пойдут на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры, компенсацию процентной ставки по кредиту на модернизацию объектов, компенсации затрат концессионера на реконструкцию объектов. Также правилами предусмотрены льготы по налогу на имущество в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после модернизации.