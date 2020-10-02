Кемеровчанка ударила сожителя ножом и пошла спать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове перед судом предстала 52-летняя женщина, которая ударила сожителя ножом. Мужчина скончался.

В июне прошлого года 52-летняя жительница Центрального района областного центра вместе с сожителей дома распивала спиртное. Во время застолья пара поссорилась, и мужчина начал трясти свою благоверную за плечи, что ее очень разозлило. Хозяйка квартиры схватила нож и ударила мужчину в ногу, а затем ушла спать.

Утром кемеровчанка обнаружила потерпевшего без признаков жизни и вызвала скорую помощь. Прибывшие медицинские работники уже ничем помочь не смогли и могли лишь констатировать смерть мужчины, также они вызвали следственно-оперативную группу.

-Со следствием обвиняемая не сотрудничала, утверждала, что нанесла удар, чтобы мужчина отстал от нее, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области. - Приговором суда женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.