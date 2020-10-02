Кузбассовец забыл о детях и за это лишился автомобиля. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Один из жителей поселка городского типа Яя стал отцом двух сыновей. На этом, как он посчитал, его родительские обязанности закончились.

Кузбассовец решил, что его сыновья, которым уже исполнилось 5 и 11 лет, вполне смогут обойтись и без материальной поддержки с его стороны. Мужчина то выплачивал детям алименты, то не выплачивал. В конце концов, у него накопился солидный долг в 230 тысяч рублей. Мама детей обратилась к судебным приставам, чтобы добиться справедливости.

Отец детей узнал, что теперь вопросами выплаты алиментов занимаются судебные приставы, пообщался с ними, узнал о сроках добровольного исполнения и о мерах принудительного взыскания. Но вместо того, чтобы вернуть детям дал, предпочел скрываться от судебных приставов. Те же вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, которые находятся в банке. А когда устанавливали имущественное положение гражданина, выяснили, сто у него в собственности находится транспортное средство. Тогда машину арестовали.

- Когда судебным приставам удалось выйти на связь с отцом должника, ему было разъяснено, что гражданин и его имущество будут объявлены в розыск. После данного разговора, мужчина сам приехал к сотрудникам ведомства в ОСП по Яйскому и Ижморскому районам, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. -Его транспортное средство было арестовано и оставлено на ответственное хранение.

Теперь у мужчины есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности.