В Кемерове сгорела станция техобслуживания. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Горящую станцию технического обслуживания в Кемерове сняли на видео очевидцы. Кадрами с пожаром они поделились в социальных сетях.

Утром 2 октября очевидцы разместили в социальных сетях видео, на котором запечатлен пожар на станции технического обслуживания. Как оказалось, он начался утром на улице Антипова в Рудничном районе областного центра.

- На место пожара выехали семь пожарных расчетов, работала спецтехника. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось горение кровли, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

На данный момент открытое горение ликвидировано. Теперь специалистам предстоит установить точную причину и обстоятельства возникновения пожара. Кроме того, предстоит определить площадь пожара и ущерб, причиненный им. По предварительным данным, пострадавших нет.