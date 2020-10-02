Смертельное ДТП произошло под Новокузнецком Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Смертельное ДТП произошло в Кузбассе утром 2 октября. На одной из автодорог столкнулись два легковых автомобиля.

Два легковых автомобиля столкнулись в Новокузнецком районе в 8.51 неподалеку от автозаправочной станции «НК нефть». Эта станция находится у поворота на Таштагол. О последствиях ДТП сообщили в пресс-службе Кемеровского центра медицины катастроф.

- В дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека. Один из пострадавших скончался до прибытия машины скорой медицинской помощи, - отметил пресс-секретарь Центра медицины катастроф. - На месте ДТП работает одна фельдшерская бригада.

Еще три человека, которые также пострадали в ДТП, получили менее тяжелые травмы. Каждому из них оказана необходимая медицинская помощь.