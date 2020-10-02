Два пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще два кузбассовца,у которых ранее медики диагностировали коронавирус, скончались.

По данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки число случаев смерти среди пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, достигло 115 человек. О последних двух случаях стало известно утром 2 октября.

- Скончались два пациента. У женщины 1974 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщает оперативный штаб Кузбасса. - У мужчины 1974 года рождения из Тайги двусторонняя полисегментарная пневмония протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Отметим также, что на утро 2 октября тесты на ковид оказались положительными еще у 168 кузбассовцев. В общей сложности с момента начала пандемии коронавирус диагностирован у 10 339 человек. Из них 7383 уже выздоровели и выписаны из больниц.

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