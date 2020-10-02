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Коронавирус Covid-19

Выздоровевших за сутки кузбассовцев на 100 человек меньше, чем заболевших

Такие данные приводит областной оперативный штаб
Екатерина РОМАНОВА
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Выздоровевших за сутки кузбассовцев на 100 человек меньше, чем заболевших

Выздоровевших за сутки кузбассовцев на 100 человек меньше, чем заболевших

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным областного оперативного штаба, число новых случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе на утро 2 октября ровно на сотню превысило число выздоровевших.

Как оказалось, за минувшие сутки в регионе медики диагностировали коронавирус еще у 168 человек. Все они сейчас получают необходимую медицинскую помощь. При этом число выздоровевших за то же время ровно на сто человек меньше и составляет 68 человек. Все они вылечились и выписаны из инфекционных больниц региона. Общее число заболевших на утро 2 октября составляет 10 339 человек, а выздоровевших - 7338.

Отметим также, что за минувшие сутки стало известно еще о двух случаях смерти среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 115 человек.

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