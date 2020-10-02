Сколько новых заболевших в каждом городе и территории Кузбасса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 2 октября медики выявили 168 новых заболевших коронавирусом. Все они проживают в 20 городах и территориях региона.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Новокузнецке: 36 человек. Общее число тех, у кого подтвердился коронавирус, достигло 2082 человек. Еще один случай заболевания выявили в Новокузнецком районе.

У 20 жителей Полысаева также подтвердился коронавирус. Общее число заболевших здесь достигло 106 человек.

В Киселевске коронавирус диагностировали у 19 жителей города. Общее число заболевших составляет 404 человека.

Также 19 человек заболели и в Междуреченске. Здесь общее число пациентов с коронавирусом с начала пандемии составляет 1269 человек.

В Анжеро-Судженске - 18 новых заболевших. Всего здесь этот диагноз поставили 623 горожанам.

В Кемерове ковид диагностировали еще у 12 пациентов. Общее число заболевших - 2342 человека. Кроме того, в Кемеровском муниципальном округе также отмечены два новых случая заболевания.

В Белове коронавирусом заболели еще 10 человек. Теперь общее число заболевших составляет 552 человека.

В Тяжинском муниципальном округе - семь новых пациентов с коронавирусом. В Яйском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах - по пять новых пациентов с COVID-19. В Таштагольском районе - четыре новых заболевших.

По два человека заболели коронавирусом в Калтане, Осинниках, Топкинском муниципальном округе.

По одному новому заболевшему - в Краснобродском и Ленинске-Кузнецком, а также в Прокопьевском муниципальном округе и Тисульском муниципальном районе.

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