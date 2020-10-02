Ребенок из Кузбасса проглотил пластиковую палочку. ФОТО: инстаграм Областной детской клинической больницы.

Обычное детское лакомство – леденец на палочке – едва не стало причиной несчастья. Ребенка, угостившегося конфетой, пришлось спасать врачам.

Одного из маленьких жителей Кузбасса угостили леденцом на палочке. Ребенок с восторгом ел конфету, и в какой-то момент совершенно случайно проглотил пластиковую палочку, на которую тот крепился. Врачи доставили малыш в Кузбасскую областную клиническую больницу. К тому моменту палочка уже прошла по пищеводу и достигла желудка.

Чтобы извлечь инородный предмет, потребовалось специальное эндоскопическое оборудование и щипцы. И лишь благодаря этому удалось избежать дополнительных проколов и разрезов.

- Это четвертый случай за мою практику, когда дети глотают подобные палочки от леденцов и чупа-чупсов, - отметила заведующая эндоскопическим отделением Областной детской клинической больницы Надежда Станиславовна Лубкова.

Врачи советуют родителям быть внимательнее к детям и при малейшем подозрении на то, что ребенок проглотил инородное тело, немедленно обратиться к врачу.