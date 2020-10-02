Клиенты Россельхозбанка осуществили более 400 тысяч переводов через Систему быстрых платежей

С момента подключения Россельхозбанка к Системе быстрых платежей (СБП) в конце сентября прошлого года общее количество отправленных и полученных клиентами Банка переводов СБП C2C превысило 400 тысяч на общую сумму 4 миллиарда рублей. При этом число операций по итогам сентября 2020 года превышает 130 тысяч на сумму более 1 миллиард рублей.

Ежемесячный прирост количества переводов составляет 30-40 процентов, что свидетельствует о большой востребованности сервиса клиентами РСХБ. Стимулирующим фактором для клиентов является отсутствие комиссии за исходящие переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а также удобство и скорость проведения операции.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.