Инфекционист из Кузбасса назвала группы риска по коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто наиболее уязвим во время пандемии коронавируса? Об этом рассказала заместитель главного врача по лечебным вопросам Кузбасской клинической инфекционной больницы Татьяна Бондаренко.

Татьяна Бондаренко отметила, что особенно тяжело переносят коронавирус люди в возрасте старше 65 лет, а также те, кто страдает любыми

- Из хронических заболеваний наибольшую тревогу вызывают пациенты, которые страдают сахарным диабетом, ожирением 2 и 3 степени, хроническими обструктивными заболеваниями легких, такими, как ХОБЛ, бронхиальная астма, - отметила Татьяна Бондаренко.

Также в группе риска находятся пациенты с онкологическими заболеваниями и тяжелыми атеросклеротическими поражениями сосудов.