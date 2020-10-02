Родственников пожилой женщины с родинкой на щеке ищут в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Пожилую женщину в очках и платке нашли в Кемерове. Сейчас волонтеры пытаются отыскать ее родственников.

71-летнюю Екатерину Шедель обнаружили 2 октября в городе Кемерово. Сейчас волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» пытаются найти родственников женщины. Предположительно, Екатерина Шедель страдает потерей памяти.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Была одета: темно-синее пальто, черные сапоги, бело-голубой платок.

Особые приметы: носит очки, на левой щеке светлая родинка.

Если вам знакомf эта женщина или вы владеете информацией о ее родных и близких, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.