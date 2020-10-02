Роспортебнадзор рассказал, сколько детей болеет коронавирусом в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Известно, что коронавирусом болеют люди всех возрастов. Однако дети переносят заболевание легче всех. Сколько юных кузбассовцев заразилось коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным регионального ведомства, с начала пандемии в Кузбассе коронавирус выявили у 397 детей и подростков. Самая немногочисленная группа среди детей - это малыши в возрасте до одного года. С начала пандемии медики диагностировали коронавирус у 18 детей этого возраста.

Среди детей в возрасте от 1 года до 10 лет коронавирус выявили у 184 человек. Самой же многочисленной оказалась группа несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет. Как оказалось, с середины марта коронавирус выявили у 195 подростков этой возрастной группы.

Напомним, ранее врач-инфекционист рассказала об особенностях течения коронавируса у детей. Они переносят заболевание в более легкой форме, чем взрослые, а симптомы коронавируса в большинстве случаев напоминают симптомы обычного ОРЗ: лихорадка, кашель, насморк, которые в скором времени проходят.

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