Появилось видео с места смертельного ДТП под Новокузнецком

ФОТО: кадр видео инстаграм, ДТП | ЧП Ленинск-Кузнецкий

Появилось видео с места смертельного ДТП, которое произошло утром 2 октября под Новокузнецком. При столкновении двух иномарок погиб человек.

Рано утром, около 8.35, на автодороге Бийск - Новокузнецк столкнулись две иномарки. Это произошло у поворота на Таштагол.Очевидцы разместили видео с места ДТП в соцсетях. В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции отметили, что, по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автомобиля Toyota Corolla.

- При повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Toyota Windom, двигавшемуся по равнозначной дороге в прямом направлении, - сообщили в ведомстве. - В результате ДТП два человека - пассажиры обоих автомобилей - получили травмы. Водитель автомобиля Toyota Corolla погиб на месте.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, а также напоминают автолюбителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть вежливыми на дороге.

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