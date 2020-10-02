«Петровский» или «Лапичевская»: суд вынес решение по шахте в Кемерове Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В деле шахты «Лапичевской», которая планирует добывать уголь вблизи жилых домов в Кемерове, очередной поворот.

«Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционную жалобу шахты «Лапичевская». Это предприятие, которое в 2018 году через суды пытается получить возможность добывать уголь вблизи двух жилых районов Кемерова - Рудничного и Лесной Поляны», - написал на своей странице в соцсетях замгубернатора Андрей Панов.

Таким образом, на том месте, где планировалось добывать уголь, должна появиться особо охраняемая природная зона «Природный комплекс Петровско-Андреевский». Ранее с требованием признать постановление кузбасских депутатов о создании охраняемой зоны на месте будущего разреза незаконным обратились в суд представители ООО «Шахта «Лапичевская». Кемеровский областной суд отказался удовлетворить иск шахты, тогда представители компании обратились в Пятый апелляционный суд. Здесь также отказались удовлетворить иск и признали решение о создании охраняемой зоны действительным.

Напомним также, что ранее Девятый апелляционный суд признал незаконным приказ Роснедр о досрочном прекращении прав ООО «Шахта «Лапичевская» на участок недр.

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