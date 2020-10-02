Электропоезд переехал мужчину в Кузбассе Фото: Иван ПРОХОРОВ

Чрезвычайное происшествие случилось в Кузбассе утром 2 октября. Здесь под поезд попал 35-летний местный житель.

Сообщение о том, что на перегоне станции «Зеньково – Прокопьевск» произошло ЧП, поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово. Когда стражи порядка прибыли на место ЧП, они увидели лежащее на железнодорожном полотне тело мужчины. Позже выяснилось, что это – 35-летний житель поселка Школьный. Мужчина переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте и никак не реагировал на сигналы, которые подавал машинист.

Машинист применил экстренное торможение, однако остановить мнгновенно поезд попросту невозможно. Пешеход был сбит подвижным составом.

- Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров, - напомнили в пресс-службе транспортной полиции.