Кемеровчанин заразил возлюбленную инфекцией и попал под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любовь не по правилам довела жителя Кемерова до скамьи подсудимых, а его возлюбленная теперь вынуждена проходить один курс лечения за другим.

25-летняя кемеровчанка была влюблена в 31-летнего мужчину. То, что он ранее был судим, ее ничуть не смущало, и в течение некоторого времени они даже жили вместе. Вскоре их пути разошлись, а спустя некоторое время женщина узнала, что у нее ВИЧ. Позже выяснилось, что страшную инфекцию она получила от экс-сожителя. Более того, еще до встречи с кемеровчанкой и сожительства с ней мужчина точно знал, что болен. О заболевании он не стал сообщать партнерше. Более того, выяснилось, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за то же самое.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

За заражение ВИЧ-инфекцией лицом, которое знало о диагнозе, предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет. Если же человек заразил двух и более лиц, он может лишиться свободы на срок до восьми лет.