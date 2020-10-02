Где в Кузбассе ночью выпадет снег

На севере Кузбасса ночью выпадет снег Фото: Евгения ГУСЕВА

Грядущая ночь будет холодной и ненастной – такой прогноз погоды дает кемеровский гидрометцентр.

В ночь на субботу, 3 октября, в Кузбассе будет прохладно. На большей части территории Кузбасса столбики термометров будут держаться в пределах 0…+5 градусов. Местами будет холоднее – до пяти градусов мороза по северу региона пройдет мокрый снег и дождь. Утром местами ожидаются туманы и дымка. В Кемерове синоптики прогнозируют облачную с прояснениями ночь с температурой 0…+2 градуса.

День обещает быть по-осеннему теплым. Синоптики прогнозируют +7….+12 градусов, облачно с прояснениями. В Кемерове ожидается +9…+11 градусов. Юго-западный ветер на территории области может усиливаться до 13 метров при порывах.