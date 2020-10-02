7-летнего пропавшего мальчика разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Полиция Кузбасса обратилась в жителям региона с просьбой помочь в поисках пропавшего 7-летнего мальчика. О его судьбе ничего не известно с 28 сентября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, 7-летний Савелий Роговцев 28 сентября около 14.30 вышел из школьного автобуса на остановке в селе Горки Камешковского района Владимирской области. С того момента никто больше ребенка не видел, его местонахождение и судьба на данный момент неизвестны.

Приметы: на вид 7 лет, рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Был одет: синяя куртка, темно-синяя шапка, синяя жилетка, белая рубашка, синий галстук, темные брюки, синие кроссовки.

При себе имел черно-зеленый школьный рюкзак.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Савелия Роговцева, сообщить об этом в полицию. Анонимность гарантируется.

Сделать это можно по телефонам: 8-(4924)-82-12-52, 77-81-26, 8-920-902-07-77 либо «02» («102» с мобильного).