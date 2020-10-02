Владельца сети кемеровских кафе убили в Крыму Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совладелец сети кафе быстрого питания, которые распространены в Кемерове и Томске, погиб от рук злоумышленника на полуострове Крым. Его, еще живого, со следами побоев и ножевыми ранениями нашли на обочине дороги.

24 сентября 2020 года на обочине дороги в селе Туннельное Сакского района Республики Крым обнаружили мужчину. Оказалось, что это - Игорь Сизин, предприниматель из Томска, совладелец сети кафе быстрого питания «Сибирские блины», которые успешно работают также в Кемерове, Новокузнецке и других городах. О личности погибшего сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Позже мужчина скончался от полученных травм в медучреждении.

Как оказалось, накануне мужчина отдыхал в кафе, там он познакомился с местным жителем, а позже отправился на дачу к жителю Евпатории. Там застолье продолжилось, но во время праздника между хозяином и гостем произошел конфликт, который перешел в драку. Избитого томича негостеприимный хозяин погрузил в багажник машины и увез.

- В настоящее время в рамках расследования уголовного дела житель Евпатории допрошен в качестве подозреваемого, с его участием проведена проверка показаний на месте, назначен ряд экспертиз, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Крым.

Подозреваемый сейчас находится под стражей, похороны Игоря Сизина прошли 1 октября в Томске.